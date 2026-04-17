Börse Zürich in Rot: SPI zum Start des Montagshandels leichter

Kursverlauf

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am ersten Tag der Woche.

Am Montag verbucht der SPI um 09:09 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,73 Prozent auf 18.737,32 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,403 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,799 Prozent schwächer bei 18.724,08 Punkten in den Handel, nach 18.874,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18.724,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18.757,94 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 20.03.2026, lag der SPI noch bei 17.202,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18.198,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, stand der SPI bei 15.705,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,71 Prozent aufwärts. Bei 19.309,93 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,26 Prozent auf 4,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,88 Prozent auf 0,33 CHF), Molecular Partners (+ 3,98 Prozent auf 3,40 CHF), Peach Property Group (+ 3,40 Prozent auf 5,17 CHF) und DocMorris (+ 2,80 Prozent auf 6,80 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Edisun Power Europe (-8,41 Prozent auf 63,20 CHF), Evolva (-7,61 Prozent auf 0,85 CHF), Adecco SA (-5,88 Prozent auf 18,74 CHF), GAM (-5,56 Prozent auf 0,09 CHF) und OC Oerlikon (-5,01 Prozent auf 3,23 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 482.972 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 287,225 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

2026 weist die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net