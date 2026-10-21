Börse Zürich: SLI am Nachmittag in der Gewinnzone

Index-Performance im Blick

21.10.26 15:57 Uhr

Aktuell zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Im SLI geht es im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,36 Prozent aufwärts auf 2.324,73 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,009 Prozent auf 2.316,51 Punkte an der Kurstafel, nach 2.316,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.325,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2.310,79 Punkten.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, notierte der SLI bei 2.243,18 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Wert von 2.285,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der SLI 2.040,70 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,08 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 2,50 Prozent auf 96,00 CHF), VAT (+ 1,60 Prozent auf 610,20 CHF), Sandoz (+ 1,58 Prozent auf 78,34 CHF), Logitech (+ 1,30 Prozent auf 90,14 CHF) und SGS SA (+ 1,13 Prozent auf 100,10 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Holcim (-0,71 Prozent auf 64,46 CHF), Sonova (-0,65 Prozent auf 276,80 CHF), Lonza (-0,64 Prozent auf 621,00 CHF), Lindt (-0,35 Prozent auf 8.440,00 CHF) und Givaudan (-0,33 Prozent auf 3.947,00 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1.406.650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 326,511 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net