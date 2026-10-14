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Marktbericht

Börse Zürich: SLI beendet den Handel im Plus

Börse Zürich: SLI beendet den Handel im Plus

Das machte das Börsenbarometer in Zürich am Mittwoch zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.10 EUR -1.06 EUR -1.23 %
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Amrize
32.21 EUR 0.47 EUR 1.48 %
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Galderma
182.00 EUR 4.00 EUR 2.25 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
241.80 EUR -2.40 EUR -0.98 %
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Lonza AG (N)
621.80 EUR 13.80 EUR 2.27 %
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Novartis AG
131.04 EUR 3.82 EUR 3.00 %
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Partners Group AG
650.00 EUR 1.80 EUR 0.28 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
390.45 EUR 1.30 EUR 0.33 %
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Sandoz
76.38 EUR -0.18 EUR -0.24 %
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Swiss Re AG
155.20 EUR -2.80 EUR -1.77 %
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UBS
41.78 EUR -1.19 EUR -2.77 %
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VAT
691.80 EUR -14.80 EUR -2.09 %
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Indizes
SLI
2,268.35 CHF 24.86 CHF 1.11 %
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Der SLI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 1,11 Prozent fester bei 2.268,35 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,023 Prozent stärker bei 2.244,01 Punkten, nach 2.243,49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 2.272,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.243,72 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,80 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 2.224,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bewegte sich der SLI bei 2.286,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2.017,92 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,46 Prozent nach oben. Bei 2.352,31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Lonza (+ 3,35 Prozent auf 585,40 CHF), Roche (+ 3,09 Prozent auf 370,90 CHF), Sandoz (+ 3,04 Prozent auf 73,82 CHF), Novartis (+ 2,82 Prozent auf 122,66 CHF) und Galderma (+ 2,69 Prozent auf 171,85 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen VAT (-1,73 Prozent auf 635,00 CHF), UBS (-1,55 Prozent auf 39,47 CHF), Kühne + Nagel International (-1,30 Prozent auf 227,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,05 Prozent auf 78,88 CHF) und Partners Group (-0,73 Prozent auf 597,20 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3.906.676 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,024 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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