Börse Zürich: SLI beginnt Sitzung im Plus

SIX-Handel im Blick

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:09 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,25 Prozent nach oben auf 2.127,31 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,137 Prozent auf 2.125,00 Punkte an der Kurstafel, nach 2.122,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 2.127,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.124,44 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,57 Prozent aufwärts. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 2.056,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 2.173,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, notierte der SLI bei 1.873,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,10 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.915,56 Zählern.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 1,54 Prozent auf 566,60 CHF), Richemont (+ 1,11 Prozent auf 155,00 CHF), Sika (+ 0,93 Prozent auf 152,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,83 Prozent auf 219,80 CHF) und Partners Group (+ 0,81 Prozent auf 925,60 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Geberit (-1,44 Prozent auf 534,20 CHF), Amrize (-0,95 Prozent auf 44,73 CHF), Sandoz (-0,64 Prozent auf 64,90 CHF), Lindt (-0,39 Prozent auf 10.130,00 CHF) und Holcim (-0,22 Prozent auf 71,56 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1.041.088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 273,340 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Zurich Insurance lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,75 Prozent.

Redaktion finanzen.net