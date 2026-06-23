Börse Zürich: SLI beginnt Sitzung im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Wie bereits am Vortag richtet sich der SLI auch heute in der Gewinnzone ein.

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 09:09 Uhr via SIX 0,16 Prozent stärker bei 2.234,87 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,017 Prozent auf 2.231,61 Punkte an der Kurstafel, nach 2.231,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.235,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.230,86 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 2.144,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.992,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der SLI mit 1.960,46 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3,90 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.235,24 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Richemont (+ 2,27 Prozent auf 182,40 CHF), VAT (+ 2,03 Prozent auf 682,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,85 Prozent auf 187,35 CHF), Alcon (+ 1,58 Prozent auf 54,12 CHF) und Sandoz (+ 1,50 Prozent auf 71,56 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Holcim (-1,87 Prozent auf 74,42 CHF), UBS (-1,15 Prozent auf 40,41 CHF), Partners Group (-0,98 Prozent auf 647,40 CHF), Julius Bär (-0,85 Prozent auf 65,54 CHF) und Zurich Insurance (-0,79 Prozent auf 580,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 145.771 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 274,928 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,17 Prozent.

Redaktion finanzen.net