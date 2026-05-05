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Börse Zürich: SLI bewegt sich zum Handelsende im Plus

19.05.26 17:57 Uhr
Börse Zürich: SLI bewegt sich zum Handelsende im Plus | finanzen.net

Der SLI ging im Plus aus dem Handelstag.

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SLI
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Am Dienstag bewegte sich der SLI via SIX zum Handelsende 0,75 Prozent fester bei 2.122,84 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,458 Prozent höher bei 2.116,69 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2.107,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.115,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.137,10 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, stand der SLI bei 2.167,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der SLI einen Wert von 2.188,38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der SLI 2.027,18 Punkte auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,31 Prozent ein. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.223,32 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Lonza (+ 4,21 Prozent auf 488,00 CHF), Sonova (+ 3,52 Prozent auf 200,00 CHF), Alcon (+ 2,72 Prozent auf 52,82 CHF), Roche (+ 2,42 Prozent auf 329,50 CHF) und Nestlé (+ 2,12 Prozent auf 79,90 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Geberit (-1,81 Prozent auf 493,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,70 Prozent auf 79,68 CHF), Kühne + Nagel International (-1,27 Prozent auf 171,70 CHF), Julius Bär (-1,12 Prozent auf 67,28 CHF) und Swiss Life (-1,05 Prozent auf 851,20 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3.848.943 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 280,868 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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