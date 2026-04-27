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Börse Zürich: SLI fällt am Mittag zurück

28.04.26 12:25 Uhr
Börse Zürich: SLI fällt am Mittag zurück | finanzen.net

Der SLI verzeichnet am Dienstag Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
45,69 CHF 0,48 CHF 1,06%
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UBS
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Zurich Insurance AG (Zürich)
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Indizes
SLI
2.098,1 PKT -7,5 PKT -0,36%
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Am Dienstag steht der SLI um 12:08 Uhr via SIX 0,32 Prozent im Minus bei 2.098,93 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,471 Prozent auf 2.095,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2.105,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.089,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2.101,79 Punkten.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 1.999,31 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 2.109,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.946,54 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,42 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Amrize (+ 1,04 Prozent auf 45,68 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,02 Prozent auf 188,25 CHF), UBS (+ 1,00) Prozent auf 33,47 CHF), Zurich Insurance (+ 0,67 Prozent auf 544,40 CHF) und Holcim (+ 0,52 Prozent auf 73,42 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Novartis (-2,96 Prozent auf 110,70 CHF), Sandoz (-1,69 Prozent auf 61,78 CHF), Roche (-1,31 Prozent auf 317,00 CHF), Lonza (-0,98 Prozent auf 483,80 CHF) und Galderma (-0,98 Prozent auf 161,85 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1.164.823 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 277,772 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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