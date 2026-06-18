Börse Zürich: SLI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

SLI-Kursverlauf

Am Mittag ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,23 Prozent schwächer bei 2.210,63 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,171 Prozent leichter bei 2.211,95 Punkten in den Handel, nach 2.215,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2.221,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.209,52 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,145 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.122,84 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 19.03.2026, den Wert von 1.982,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, lag der SLI bei 1.938,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,77 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2.223,32 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Givaudan (+ 1,60 Prozent auf 3.244,00 CHF), Alcon (+ 1,54 Prozent auf 52,70 CHF), Novartis (+ 1,10 Prozent auf 119,34 CHF), Swiss Re (+ 0,82 Prozent auf 123,10 CHF) und Lonza (+ 0,67 Prozent auf 494,90 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Amrize (-3,11 Prozent auf 43,63 CHF), Galderma (-2,43 Prozent auf 168,40 CHF), Julius Bär (-2,29 Prozent auf 64,86 CHF), Sonova (-1,53 Prozent auf 193,40 CHF) und Partners Group (-1,37 Prozent auf 690,00 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5.921.516 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 282,530 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,46 zu Buche schlagen. Mit 6,73 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net