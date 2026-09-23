Börse Zürich: SLI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

SLI-Kursentwicklung

23.09.26 12:25 Uhr

In Zürich ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:08 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,10 Prozent schwächer bei 2.251,46 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,311 Prozent auf 2.260,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2.253,70 Punkten am Vortag.

Bei 2.250,35 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2.263,35 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 0,876 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der SLI bei 2.310,30 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Stand von 2.231,24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wies der SLI 1.990,67 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 4,67 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. 1.915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 1,73 Prozent auf 671,00 CHF), Nestlé (+ 0,67 Prozent auf 77,61 CHF), Sonova (+ 0,67 Prozent auf 241,20 CHF), Richemont (+ 0,56 Prozent auf 170,70 CHF) und Logitech (+ 0,56 Prozent auf 86,44 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Helvetia Baloise (-1,91 Prozent auf 215,40 CHF), Kühne + Nagel International (-1,25 Prozent auf 228,30 CHF), Swisscom (-0,92 Prozent auf 645,00 CHF), Sika (-0,90 Prozent auf 187,20 CHF) und Sandoz (-0,88 Prozent auf 70,14 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2.385.852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 309,129 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net