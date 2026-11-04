Börse Zürich: SLI mit Gewinnen

Index-Performance

04.11.26 15:57 Uhr

Der SLI entwickelt sich am Mittwochnachmittag positiv.

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 15:39 Uhr 1,57 Prozent auf 2.411,59 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 2.374,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2.374,37 Punkten am Vortag.

Bei 2.370,40 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2.414,15 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 2,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.210,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2.315,68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.014,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,12 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2.414,15 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 5,32 Prozent auf 80,42 CHF), Straumann (+ 4,01 Prozent auf 105,10 CHF), Richemont (+ 3,91 Prozent auf 172,55 CHF), Alcon (+ 3,88 Prozent auf 62,16 CHF) und UBS (+ 3,85 Prozent auf 40,99 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-2,54 Prozent auf 553,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,38 Prozent auf 71,50 CHF), Sandoz (-0,34 Prozent auf 82,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,66 Prozent auf 243,00 CHF) und Roche (+ 0,74 Prozent auf 393,90 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3.326.360 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 344,510 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,28 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net