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Index-Performance im Fokus

Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Start fester

Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Start fester

Aktueller Marktbericht zum SLI.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
78.70 EUR -0.88 EUR -1.11 %
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Amrize
33.68 EUR -1.53 EUR -4.35 %
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Galderma
200.00 EUR 3.00 EUR 1.52 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,010.00 EUR 30.00 EUR 0.33 %
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Logitech S.A.
88.30 EUR -0.12 EUR -0.14 %
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Nestlé SA (Nestle)
90.84 EUR 1.10 EUR 1.23 %
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Novartis AG
143.00 EUR 2.86 EUR 2.04 %
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Partners Group AG
710.40 EUR 16.80 EUR 2.42 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
428.05 EUR -1.35 EUR -0.31 %
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Sandoz
85.82 EUR 0.72 EUR 0.85 %
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SGS SA
112.70 EUR 1.25 EUR 1.12 %
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Swiss Re AG
163.95 EUR -0.10 EUR -0.06 %
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VAT
641.40 EUR -3.40 EUR -0.53 %
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Indizes
SLI
2,360.02 CHF 18.47 CHF 0.79 %
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Um 09:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,46 Prozent höher bei 2.352,36 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,262 Prozent auf 2.347,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2.341,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2.356,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.350,89 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 1,11 Prozent zu. Der SLI wurde vor einem Monat, am 29.09.2026, mit 2.247,81 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der SLI mit 2.311,08 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.017,26 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,36 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.356,04 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 2,33 Prozent auf 81,74 CHF), Novartis (+ 1,64 Prozent auf 131,34 CHF), Lindt (+ 1,44 Prozent auf 8.455,00 CHF), Nestlé (+ 1,14 Prozent auf 83,75 CHF) und Galderma (+ 1,13 Prozent auf 187,30 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Amrize (-6,74 Prozent auf 30,86 CHF), Logitech (-1,15 Prozent auf 81,08 CHF), VAT (-1,14 Prozent auf 592,00 CHF), SGS SA (-0,38 Prozent auf 103,90 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,14 Prozent auf 72,78 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI ist die Amrize-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 265.833 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 343,725 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 11,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 7,07 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

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