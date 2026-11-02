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SLI-Entwicklung

Börse Zürich: SLI steigt schlussendlich

Börse Zürich: SLI steigt schlussendlich

Zum Handelsschluss wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
37.22 EUR 0.84 EUR 2.31 %
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Galderma
206.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Geberit AG (N)
623.40 EUR 3.20 EUR 0.52 %
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Holcim AG
74.32 EUR -0.96 EUR -1.28 %
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Novartis AG
143.40 EUR -2.08 EUR -1.43 %
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Partners Group AG
700.80 EUR -0.40 EUR -0.06 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
429.00 EUR -6.10 EUR -1.40 %
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Sika AG
193.05 EUR -0.90 EUR -0.46 %
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Straumann Holding AG
104.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Swiss Re AG
166.65 EUR 0.20 EUR 0.12 %
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UBS
42.64 EUR -0.09 EUR -0.21 %
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VAT
618.20 EUR -7.80 EUR -1.25 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
675.40 EUR 5.60 EUR 0.84 %
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Indizes
SLI
2,380.73 CHF 9.35 CHF 0.39 %
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Der SLI bewegte sich im SIX-Handel letztendlich um 0,39 Prozent höher bei 2.380,73 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,401 Prozent auf 2.361,87 Punkte an der Kurstafel, nach 2.371,38 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2.382,57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.360,57 Punkten lag.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Stand von 2.210,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der SLI bei 2.289,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2.011,15 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10,68 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2.382,57 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Zähler.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Amrize (+ 4,46 Prozent auf 35,36 CHF), Straumann (+ 3,32 Prozent auf 100,65 CHF), Sika (+ 3,15 Prozent auf 184,75 CHF), Holcim (+ 3,10 Prozent auf 71,10 CHF) und Geberit (+ 2,51 Prozent auf 589,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Novartis (-1,69 Prozent auf 131,52 CHF), Roche (-1,54 Prozent auf 397,20 CHF), VAT (-0,70 Prozent auf 564,60 CHF), Galderma (-0,70 Prozent auf 191,50 CHF) und Zurich Insurance (-0,32 Prozent auf 623,60 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.504.026 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 348,709 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 7,07 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:11 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG

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