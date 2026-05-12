Börse Zürich: SLI verbucht schlussendlich Abschläge

Kursentwicklung

So bewegte sich der SLI am Montag zum Handelsschluss.

Der SLI verlor im SIX-Handel zum Handelsschluss 1,36 Prozent auf 2.131,50 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,577 Prozent auf 2.148,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2.160,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2.124,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.152,27 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der SLI auf 2.100,41 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 2.215,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der SLI einen Wert von 1.992,34 Punkten auf.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,906 Prozent. 2.223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1.915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Logitech (+ 2,80 Prozent auf 97,56 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,55 Prozent auf 183,15 CHF), UBS (+ 1,38 Prozent auf 37,55 CHF), Julius Bär (+ 0,31 Prozent auf 64,22 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,24 Prozent auf 83,42 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Roche (-3,61 Prozent auf 317,40 CHF), Novartis (-3,33 Prozent auf 113,90 CHF), Sika (-2,80 Prozent auf 149,00 CHF), Geberit (-2,79 Prozent auf 499,10 CHF) und VAT (-2,55 Prozent auf 595,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 4.790.302 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 287,214 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net