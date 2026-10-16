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Index-Bewegung

Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Start leichter

Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Start leichter

Der SLI fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
82.88 EUR 2.20 EUR 2.73 %
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Amrize
33.16 EUR 0.72 EUR 2.22 %
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Holcim AG
68.44 EUR -0.56 EUR -0.81 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
247.70 EUR 8.50 EUR 3.55 %
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Nestlé SA (Nestle)
88.58 EUR 1.75 EUR 2.02 %
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Novartis AG
133.20 EUR 0.04 EUR 0.03 %
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Partners Group AG
653.00 EUR 5.40 EUR 0.83 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
404.95 EUR -3.05 EUR -0.75 %
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Sandoz
81.38 EUR -0.02 EUR -0.02 %
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Sonova AG
295.30 EUR 7.80 EUR 2.71 %
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Straumann Holding AG
98.00 EUR 1.50 EUR 1.55 %
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Swiss Re AG
160.10 EUR -0.30 EUR -0.19 %
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Indizes
SLI
2,301.07 CHF 1.99 CHF 0.09 %
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Am Freitag tendiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,04 Prozent tiefer bei 2.298,27 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,185 Prozent auf 2.303,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2.299,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.298,27 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.303,34 Zählern.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 3,14 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 2.220,49 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Wert von 2.290,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, notierte der SLI bei 2.051,01 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,85 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2.352,31 Punkte. Bei 1.915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,23 Prozent auf 77,14 CHF), Holcim (+ 0,84 Prozent auf 64,56 CHF), Amrize (+ 0,81 Prozent auf 31,09 CHF), Nestlé (+ 0,67 Prozent auf 81,61 CHF) und Straumann (+ 0,66 Prozent auf 94,70 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Novartis (-1,16 Prozent auf 124,44 CHF), Roche (-0,97 Prozent auf 376,00 CHF), Sandoz (-0,58 Prozent auf 74,82 CHF), Kühne + Nagel International (-0,48 Prozent auf 229,70 CHF) und Sonova (-0,44 Prozent auf 273,00 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 598.003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 317,750 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,75 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:01 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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