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Marktbericht

Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Start schwächer

Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Start schwächer

So bewegt sich der SLI morgens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
36.99 EUR 0.61 EUR 1.68 %
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Galderma
206.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Geberit AG (N)
623.40 EUR 3.20 EUR 0.52 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
257.80 EUR 2.40 EUR 0.94 %
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Logitech S.A.
85.66 EUR -2.76 EUR -3.12 %
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Novartis AG
142.98 EUR -2.50 EUR -1.72 %
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Partners Group AG
702.00 EUR 0.80 EUR 0.11 %
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Richemont
180.35 EUR 0.75 EUR 0.42 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
431.15 EUR -3.95 EUR -0.91 %
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Sandoz
89.16 EUR -0.14 EUR -0.16 %
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Swiss Re AG
167.80 EUR 1.35 EUR 0.81 %
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UBS
42.29 EUR -0.44 EUR -1.03 %
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Indizes
SLI
2,374.06 CHF 2.68 CHF 0.11 %
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Am Montag tendiert der SLI um 09:10 Uhr via SIX 0,33 Prozent schwächer bei 2.363,57 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,401 Prozent schwächer bei 2.361,87 Punkten in den Handel, nach 2.371,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.360,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.364,86 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, stand der SLI bei 2.210,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 2.289,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 2.011,15 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 9,88 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2.382,35 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Logitech (+ 1,18 Prozent auf 79,18 CHF), Partners Group (+ 1,06 Prozent auf 647,20 CHF), Amrize (+ 1,00 Prozent auf 34,19 CHF), Geberit (+ 0,56 Prozent auf 577,80 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,51 Prozent auf 238,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Novartis (-1,51 Prozent auf 131,76 CHF), Richemont (-1,39 Prozent auf 163,50 CHF), Roche (-1,34 Prozent auf 398,00 CHF), Sandoz (-0,68 Prozent auf 81,82 CHF) und Galderma (-0,47 Prozent auf 191,95 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 200.488 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 348,709 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.

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