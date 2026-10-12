Börse Zürich: SLI zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen

SLI-Performance im Blick

12.10.26 09:27 Uhr

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Montagmorgen fort.

Am Montag notiert der SLI um 09:10 Uhr via SIX 0,43 Prozent fester bei 2.228,61 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,416 Prozent höher bei 2.228,35 Punkten in den Montagshandel, nach 2.219,11 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2.224,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.228,61 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 2.219,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 2.283,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der SLI-Kurs bei 2.022,66 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,61 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Julius Bär (+ 0,96 Prozent auf 71,52 CHF), UBS (+ 0,95 Prozent auf 40,28 CHF), Partners Group (+ 0,94 Prozent auf 600,20 CHF), Galderma (+ 0,91 Prozent auf 166,45 CHF) und Roche (+ 0,75 Prozent auf 360,50 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen VAT (-0,24 Prozent auf 670,40 CHF), Swisscom (-0,16 Prozent auf 628,00 CHF), Lonza (-0,07 Prozent auf 571,80 CHF), SGS SA (+ 0,02 Prozent auf 96,46 CHF) und Sika (+ 0,06 Prozent auf 173,90 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 172.307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 305,902 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net