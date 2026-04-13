Börse Zürich: SMI am Dienstagmittag im Aufwind

Index-Bewegung

Heutiger Marktbericht zum SMI.

Am Dienstag verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,58 Prozent auf 13.222,74 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,551 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,131 Prozent höher bei 13.163,08 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13.145,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 13.256,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13.143,98 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 12.839,27 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 14.01.2026, den Wert von 13.464,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, erreichte der SMI einen Stand von 11.499,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,186 Prozent abwärts. 14.063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Sika (+ 9,18 Prozent auf 149,85 CHF), Givaudan (+ 4,58 Prozent auf 2.922,00 CHF), Lonza (+ 2,44 Prozent auf 529,60 CHF), Richemont (+ 2,29 Prozent auf 156,40 CHF) und Logitech (+ 2,16 Prozent auf 74,72 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Swiss Re (-3,75 Prozent auf 128,20 CHF), Novartis (-0,41 Prozent auf 120,12 CHF), Roche (-0,16 Prozent auf 316,70 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 661,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,18 Prozent auf 550,80 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 991.141 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 272,517 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net