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SMI-Performance

Börse Zürich: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse Zürich: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone

Der SMI befand sich zum Handelsschluss im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
77.60 EUR -0.40 EUR -0.51 %
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Alcon AG
67.56 EUR 2.42 EUR 3.72 %
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Geberit AG (N)
627.20 EUR 7.20 EUR 1.16 %
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Logitech S.A.
82.82 EUR -1.10 EUR -1.31 %
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Lonza AG (N)
719.20 EUR 12.20 EUR 1.73 %
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Partners Group AG
738.40 EUR 33.20 EUR 4.71 %
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Richemont
180.90 EUR -1.00 EUR -0.55 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
424.20 EUR -5.40 EUR -1.26 %
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Sandoz
90.22 EUR 0.08 EUR 0.09 %
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Swiss Re AG
168.50 EUR 0.50 EUR 0.30 %
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UBS
44.45 EUR 0.93 EUR 2.14 %
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Indizes
SMI
15,022.85 CHF 279.76 CHF 1.9 %
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Zum Handelsschluss notierte der SMI im SIX-Handel 1,90 Prozent fester bei 15.022,85 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,715 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,101 Prozent fester bei 14.757,92 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14.743,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 14.710,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15.044,44 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 2,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 13.660,92 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bewegte sich der SMI bei 14.463,23 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Stand von 12.306,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,40 Prozent nach oben. Bei 15.044,44 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 8,72 Prozent auf 83,02 CHF), Alcon (+ 5,75 Prozent auf 63,28 CHF), UBS (+ 4,59 Prozent auf 41,28 CHF), Partners Group (+ 4,20 Prozent auf 685,00 CHF) und Richemont (+ 3,64 Prozent auf 172,10 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,81 Prozent auf 70,46 CHF), Sandoz (-0,77 Prozent auf 82,14 CHF), Roche (+ 1,25 Prozent auf 395,90 CHF), Lonza (+ 1,44 Prozent auf 661,60 CHF) und Geberit (+ 1,67 Prozent auf 585,60 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 7.282.671 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 344,510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,28 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:11 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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