Börse Zürich: SMI mit Zuschlägen
Der SMI befindet sich heute im Aufwind.
Werte in diesem Artikel
Am Freitag erhöht sich der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,22 Prozent auf 14.415,63 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,681 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,388 Prozent auf 14.440,18 Punkte an der Kurstafel, nach 14.384,37 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.460,05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.400,41 Zählern.
SMI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,229 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14.571,33 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Wert von 13.504,76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.219,20 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,82 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 1,65 Prozent auf 194,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 80,50 CHF), Givaudan (+ 1,28 Prozent auf 3.316,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,92 Prozent auf 219,00 CHF) und Sika (+ 0,84 Prozent auf 193,15 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Alcon (-1,51 Prozent auf 57,58 CHF), Partners Group (-0,98 Prozent auf 744,40 CHF), Nestlé (-0,41 Prozent auf 78,20 CHF), Logitech (-0,40 Prozent auf 78,88 CHF) und Roche (-0,38 Prozent auf 362,60 CHF).
SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 885.100 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 312,561 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
SMI-Fundamentaldaten im Blick
Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,08 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
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|17.08.26
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|05.08.26
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|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.