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Index-Performance im Fokus

Börse Zürich: SMI verbucht am Mittag Verluste

Börse Zürich: SMI verbucht am Mittag Verluste

Der SMI bewegt sich am Dienstag auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
83.00 EUR -0.42 EUR -0.50 %
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Alcon AG
62.28 EUR 0.56 EUR 0.91 %
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Givaudan AG
3,492.00 EUR -34.00 EUR -0.96 %
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Logitech S.A.
84.20 EUR -0.92 EUR -1.08 %
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Novartis AG
137.30 EUR 5.54 EUR 4.20 %
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Partners Group AG
724.80 EUR -65.60 EUR -8.30 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
370.00 EUR -5.00 EUR -1.33 %
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Sika AG
200.00 EUR -4.20 EUR -2.06 %
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Swiss Re AG
150.30 EUR -0.05 EUR -0.03 %
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UBS
45.80 EUR -2.20 EUR -4.58 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
626.00 EUR -3.60 EUR -0.57 %
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Indizes
SMI
14,237.34 CHF -49.09 CHF -0.34 %
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Um 12:08 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,42 Prozent leichter bei 14.226,34 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,661 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,419 Prozent auf 14.346,23 Punkte an der Kurstafel, nach 14.286,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14.201,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14.371,93 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14.346,14 Punkten gehandelt. Der SMI wies vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Wert von 13.305,40 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 01.09.2025, einen Stand von 12.176,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,39 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Novartis (+ 4,11 Prozent auf 128,32 CHF), Swiss Re (+ 0,36 Prozent auf 141,05 CHF), Zurich Insurance (+ 0,00 Prozent auf 592,60 CHF), Alcon (-0,10 Prozent auf 58,50 CHF) und Logitech (-0,15 Prozent auf 79,28 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Partners Group (-7,18 Prozent auf 680,20 CHF), UBS (-2,71 Prozent auf 43,08 CHF), Sika (-2,32 Prozent auf 187,60 CHF), Roche (-2,10 Prozent auf 345,40 CHF) und Givaudan (-1,46 Prozent auf 3.234,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2.881.414 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 303,798 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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12:21 Novartis Neutral UBS AG
12:01 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG

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