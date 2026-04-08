Börse Zürich: SMI verbucht letztendlich Abschläge

SMI im Blick

Der SMI bewegte sich letztendlich im Minus.

Am Montag verbuchte der SMI via SIX schlussendlich Verluste in Höhe von 0,28 Prozent auf 13.145,91 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,545 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,695 Prozent auf 13.091,61 Punkte an der Kurstafel, nach 13.183,28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Montag bei 13.063,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13.170,71 Punkten erreichte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 13.03.2026, wurde der SMI mit 12.839,27 Punkten berechnet. Der SMI lag vor drei Monaten, am 13.01.2026, bei 13.364,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wies der SMI einen Stand von 11.239,83 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,766 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell UBS (+ 1,01 Prozent auf 33,05 CHF), Partners Group (+ 0,88 Prozent auf 867,20 CHF), Swiss Life (+ 0,84 Prozent auf 913,80 CHF), Logitech (+ 0,66 Prozent auf 73,14 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,55 Prozent auf 549,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Swisscom (-2,44 Prozent auf 661,00 CHF), Geberit (-1,45 Prozent auf 544,00 CHF), Nestlé (-1,28 Prozent auf 78,09 CHF), Kühne + Nagel International (-1,13 Prozent auf 179,05 CHF) und Novartis (-0,94 Prozent auf 120,62 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 5.272.605 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 271,779 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net