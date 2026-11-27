SMI-Entwicklung

Der SMI bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,27 Prozent stärker bei 14.857,48 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,702 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,102 Prozent fester bei 14.832,83 Punkten in den Freitagshandel, nach 14.817,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14.863,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14.832,31 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 1,89 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 14.597,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, stand der SMI noch bei 14.384,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, lag der SMI bei 12.831,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15.272,42 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,30 Prozent auf 66,74 CHF), Logitech (+ 2,04 Prozent auf 84,98 CHF), UBS (+ 1,47 Prozent auf 38,08 CHF), Partners Group (+ 1,44 Prozent auf 647,80 CHF) und Richemont (+ 1,05 Prozent auf 173,75 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Nestlé (-0,76 Prozent auf 86,98 CHF), Givaudan (-0,64 Prozent auf 4.013,00 CHF), Swiss Re (-0,10 Prozent auf 155,05 CHF), Swiss Life (-0,08 Prozent auf 972,00 CHF) und Roche (-0,07 Prozent auf 403,70 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 195.142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 348,376 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net