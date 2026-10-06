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SMI-Kursverlauf

Börse Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Börse Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

So bewegte sich der SMI am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
87.30 EUR -0.32 EUR -0.37 %
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Alcon AG
56.12 EUR -0.84 EUR -1.47 %
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Amrize
32.79 EUR 0.12 EUR 0.37 %
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Galderma
171.00 EUR -1.00 EUR -0.58 %
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Holcim AG
70.38 EUR 0.50 EUR 0.72 %
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Partners Group AG
649.60 EUR -1.00 EUR -0.15 %
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Richemont
185.85 EUR -0.85 EUR -0.46 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
373.40 EUR -1.60 EUR -0.43 %
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Sandoz
73.98 EUR -1.02 EUR -1.36 %
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Swiss Life AG (N)
963.40 EUR 0.80 EUR 0.08 %
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Swiss Re AG
152.00 EUR 0.25 EUR 0.16 %
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UBS
43.10 EUR 0.28 EUR 0.65 %
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Indizes
SMI
13,788.93 CHF 85.40 CHF 0.62 %
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Zum Handelsschluss kletterte der SMI im SIX-Handel um 0,62 Prozent auf 13.788,93 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,565 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,572 Prozent auf 13.781,93 Punkte an der Kurstafel, nach 13.703,53 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 13.903,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13.738,91 Punkten lag.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, betrug der SMI-Kurs 14.395,94 Punkte. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, stand der SMI noch bei 14.302,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.551,36 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,09 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Amrize (+ 1,70 Prozent auf 31,18 CHF), Holcim (+ 1,39 Prozent auf 65,84 CHF), UBS (+ 1,35 Prozent auf 40,57 CHF), Swiss Re (+ 1,17 Prozent auf 143,05 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,08 Prozent auf 82,58 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Alcon (-0,75 Prozent auf 52,68 CHF), Sandoz (-0,34 Prozent auf 69,76 CHF), Galderma (-0,06 Prozent auf 161,35 CHF), Swiss Life (+ 0,07 Prozent auf 899,00 CHF) und Richemont (+ 0,11 Prozent auf 174,85 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3.261.520 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 296,952 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,25 erwartet. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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