Börse Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Index-Performance im Fokus

03.08.26 17:57 Uhr

Der SMI zeigte sich schlussendlich wenig bewegt.

Der SMI schloss den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 14.364,72 Punkten ab. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,666 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,190 Prozent auf 14.373,35 Punkte an der Kurstafel, nach 14.346,14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Montag bei 14.436,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.349,55 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14.424,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 13.136,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, bei 11.836,00 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,43 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.656,05 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Punkten.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 3,97 Prozent auf 85,34 CHF), Partners Group (+ 3,27 Prozent auf 694,00 CHF), Amrize (+ 3,00 Prozent auf 40,87 CHF), Sika (+ 2,97 Prozent auf 187,25 CHF) und Geberit (+ 2,71 Prozent auf 546,60 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Holcim (-2,10 Prozent auf 71,80 CHF), Novartis (-1,66 Prozent auf 124,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,51 Prozent auf 202,60 CHF), Lonza (-0,36 Prozent auf 560,20 CHF) und Nestlé (-0,30 Prozent auf 80,77 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.862.811 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301,760 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net