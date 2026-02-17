Börse Zürich: SMI zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

SMI im Blick

SMI-Handel am dritten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,23 Prozent aufwärts auf 13.785,03 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,613 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,069 Prozent auf 13.762,29 Punkte an der Kurstafel, nach 13.752,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Mittwoch bei 13.788,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13.762,13 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 1,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 13.413,59 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 18.11.2025, einen Stand von 12.481,95 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 18.02.2025, mit 12.893,98 Punkten bewertet.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,06 Prozent zu. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13.788,18 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.941,92 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 0,97 Prozent auf 172,20 CHF), Nestlé (+ 0,73 Prozent auf 79,60 CHF), UBS (+ 0,58 Prozent auf 32,70 CHF), Alcon (+ 0,58 Prozent auf 62,26 CHF) und Swiss Life (+ 0,37 Prozent auf 861,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Lonza (-0,97 Prozent auf 531,00 CHF), Swiss Re (-0,42 Prozent auf 130,00 CHF), Partners Group (-0,28 Prozent auf 940,80 CHF), Richemont (-0,22 Prozent auf 158,35 CHF) und Sonova (-0,15 Prozent auf 196,20 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 122.200 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 314,901 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,36 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net