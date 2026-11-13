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Index-Bewegung

Börse Zürich: SMI zum Start mit Abgaben

Börse Zürich: SMI zum Start mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.12 EUR -1.20 EUR -1.57 %
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Alcon AG
64.74 EUR -0.84 EUR -1.28 %
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Amrize
36.48 EUR 1.09 EUR 3.08 %
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Galderma
208.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Logitech S.A.
91.26 EUR 0.92 EUR 1.02 %
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Nestlé SA (Nestle)
93.94 EUR 0.39 EUR 0.42 %
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Partners Group AG
715.00 EUR -6.00 EUR -0.83 %
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Richemont
176.65 EUR -14.65 EUR -7.66 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
433.40 EUR -7.85 EUR -1.78 %
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Sika AG
208.20 EUR -3.40 EUR -1.61 %
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Swiss Life AG (N)
1,062.00 EUR -5.00 EUR -0.47 %
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Swiss Re AG
163.30 EUR 1.75 EUR 1.08 %
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UBS
43.75 EUR -0.25 EUR -0.57 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
699.00 EUR -6.00 EUR -0.85 %
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Indizes
SMI
15,074.73 CHF -74.70 CHF -0.49 %
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Der SMI gibt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,55 Prozent auf 15.065,96 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,730 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,274 Prozent auf 15.107,95 Punkte an der Kurstafel, nach 15.149,43 Punkten am Vortag.

Bei 15.037,34 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 15.124,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,89 Prozent aufwärts. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2026, den Wert von 13.927,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der SMI 14.475,13 Punkte auf. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 12.740,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 13,73 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 15.200,17 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Nestlé (+ 0,45 Prozent auf 86,96 CHF), Alcon (+ 0,36 Prozent auf 60,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,34 Prozent auf 653,00 CHF), Swiss Life (+ 0,32 Prozent auf 988,00 CHF) und Galderma (+ 0,18 Prozent auf 194,75 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Richemont (-7,18 Prozent auf 163,50 CHF), Amrize (-1,18 Prozent auf 34,25 CHF), UBS (-0,83 Prozent auf 40,39 CHF), Sika (-0,72 Prozent auf 192,50 CHF) und Logitech (-0,68 Prozent auf 84,42 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.005.346 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 346,059 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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10.11.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK

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