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Index-Performance

Börse Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell

Börse Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell

Der SLI bewegt sich am Dienstagmittag auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.74 EUR -3.06 EUR -3.83 %
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Alcon AG
60.14 EUR 1.46 EUR 2.49 %
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Amrize
33.73 EUR 0.27 EUR 0.81 %
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Galderma
187.00 EUR 2.00 EUR 1.08 %
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Julius Bär
73.68 EUR -0.74 EUR -0.99 %
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Nestlé SA (Nestle)
90.00 EUR 1.23 EUR 1.39 %
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Novartis AG
135.60 EUR 1.64 EUR 1.22 %
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Partners Group AG
657.20 EUR -4.20 EUR -0.64 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
417.20 EUR 8.80 EUR 2.15 %
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Sika AG
195.35 EUR -0.55 EUR -0.28 %
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Swiss Re AG
162.60 EUR 1.75 EUR 1.09 %
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VAT
656.60 EUR -7.40 EUR -1.11 %
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Indizes
SLI
2,301.30 CHF -5.02 CHF -0.22 %
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Am Dienstag fällt der SLI um 12:07 Uhr via SIX um 0,43 Prozent auf 2.296,31 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,130 Prozent schwächer bei 2.303,32 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2.306,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2.305,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.294,71 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 2.215,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2.282,80 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Stand von 2.039,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6,76 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 2,13 Prozent auf 55,72 CHF), Roche (+ 1,58 Prozent auf 386,10 CHF), Novartis (+ 0,82 Prozent auf 125,22 CHF), Galderma (+ 0,81 Prozent auf 175,10 CHF) und Nestlé (+ 0,68 Prozent auf 83,11 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,65 Prozent auf 70,48 CHF), VAT (-2,65 Prozent auf 603,20 CHF), Julius Bär (-1,94 Prozent auf 68,64 CHF), Partners Group (-1,50 Prozent auf 602,80 CHF) und Sika (-1,31 Prozent auf 180,90 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2.252.710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 325,386 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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