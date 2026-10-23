Börse Zürich: So performt der SMI am Freitagnachmittag

SMI-Performance im Blick

23.10.26 15:57 Uhr

Der SMI zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Der SMI sinkt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,61 Prozent auf 14.458,51 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,684 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,172 Prozent auf 14.572,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14.547,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.552,72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.433,10 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 0,913 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der SMI noch bei 13.921,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14.214,95 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 12.557,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,14 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14.669,51 Punkten. 12.053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 6,67 Prozent auf 67,84 CHF), Partners Group (+ 2,41 Prozent auf 627,80 CHF), Logitech (+ 2,29 Prozent auf 92,12 CHF), Amrize (+ 1,80 Prozent auf 32,78 CHF) und Geberit (+ 1,18 Prozent auf 566,40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Richemont (-5,51 Prozent auf 162,95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,68 Prozent auf 67,76 CHF), Swiss Life (-1,05 Prozent auf 923,40 CHF), Zurich Insurance (-1,03 Prozent auf 615,60 CHF) und UBS (-0,89 Prozent auf 38,05 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.136.045 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 338,120 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,52 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net