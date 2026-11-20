SIX-Handel im Blick

Anleger in Zürich treten am Freitagnachmittag den Rückzug an.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,83 Prozent auf 20.556,20 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,636 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,127 Prozent auf 20.702,03 Punkte an der Kurstafel, nach 20.728,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20.477,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.702,03 Punkten erreichte.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 3,62 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, lag der SPI noch bei 20.399,08 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Wert von 20.199,27 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 17.253,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,68 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 21.440,74 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell SHL Telemedicine (+ 3,95 Prozent auf 1,00 CHF), Orell Fuessli (+ 2,85 Prozent auf 144,50 CHF), COLTENE (+ 2,12 Prozent auf 48,10 CHF), Schweizerische Nationalbank (+ 2,01 Prozent auf 3.050,00 CHF) und PolyPeptide (+ 1,92 Prozent auf 42,50 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen ams-OSRAM (-8,50 Prozent auf 12,60 CHF), Comet (-6,62 Prozent auf 282,00 CHF), INFICON (-6,32 Prozent auf 148,20 CHF), ASMALLWORLD (-6,11 Prozent auf 1,23 CHF) und Sensirion (-5,65 Prozent auf 75,10 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3.608.384 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 350,436 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net