Börse Zürich: SPI beendet die Montagssitzung mit Verlusten

SPI-Entwicklung

07.09.26 17:57 Uhr

Der SPI zeigte sich zum Handelsende mit negativem Vorzeichen.

Der SPI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,69 Prozent leichter bei 20.066,71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,482 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 1,06 Prozent leichter bei 19.991,65 Punkten, nach 20.206,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20.148,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19.973,29 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.509,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, betrug der SPI-Kurs 18.926,39 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 17.113,20 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10,00 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.636,94 Punkten. 16.847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Perrot Duval SA (+ 12,38 Prozent auf 118,00 CHF), Arbonia (+ 11,26 Prozent auf 4,89 CHF), ams-OSRAM (+ 5,25 Prozent auf 19,04 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,85 Prozent auf 18,59 CHF) und Huber + Suhner (+ 4,35 Prozent auf 172,60 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen ASMALLWORLD (-8,20 Prozent auf 0,56 CHF), lastminutecom (-7,62 Prozent auf 10,30 CHF), SoftwareONE (-5,31 Prozent auf 9,19 CHF), Molecular Partners (-4,30 Prozent auf 3,34 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,00 Prozent auf 28,80 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.499.757 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 307,899 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net