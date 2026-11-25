Index im Blick

Der SPI verzeichnete zum Handelsende Verluste.

Am Mittwoch fiel der SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,51 Prozent auf 20.586,33 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,632 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,856 Prozent fester bei 20.868,70 Punkten in den Handel, nach 20.691,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20.586,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.910,98 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,407 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der SPI mit 20.387,91 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, notierte der SPI bei 20.421,31 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 17.542,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 12,85 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21.440,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 19,77 Prozent auf 5,15 CHF), ams-OSRAM (+ 6,78 Prozent auf 12,91 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 6,10 Prozent auf 57,40 CHF), Medmix (+ 5,82 Prozent auf 10,36 CHF) und Xlife Sciences (+ 5,26 Prozent auf 8,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Cicor Technologies (-9,13 Prozent auf 125,40 CHF), Stadler Rail (-8,57 Prozent auf 27,94 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6,50 Prozent auf 7,48 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,08 Prozent auf 4,79 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-5,92 Prozent auf 18,45 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5.017.922 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 352,601 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Bellevue lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent.

Redaktion Finanzen.net