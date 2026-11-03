Börse Zürich: SPI mit Kursplus

SIX-Handel im Fokus

03.11.26 15:57 Uhr

Das macht der SPI nachmittags.

Am Dienstag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,15 Prozent fester bei 20.898,24 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,652 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,373 Prozent auf 20.789,85 Punkte an der Kurstafel, nach 20.867,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20.757,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20.944,65 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der SPI-Kurs bei 19.397,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der SPI auf 20.208,44 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der SPI einen Wert von 16.982,87 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 14,56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20.944,65 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 35,24 Prozent auf 1,42 CHF), Burckhardt Compression (+ 12,21 Prozent auf 533,00 CHF), Gurit (+ 5,44 Prozent auf 50,40 CHF), PolyPeptide (+ 5,08 Prozent auf 43,45 CHF) und Highlight Event and Entertainment (+ 4,78 Prozent auf 4,82 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-10,87 Prozent auf 30,75 CHF), Curatis (-10,11 Prozent auf 16,90 CHF), GAM (-9,23 Prozent auf 0,06 CHF), Addex Therapeutics (-8,85 Prozent auf 0,02 CHF) und Molecular Partners (-7,55 Prozent auf 2,57 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1.572.407 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 358,019 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net