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Börse Zürich: SPI mittags schwächer

11.05.26 12:26 Uhr
Börse Zürich: SPI mittags schwächer | finanzen.net

Der SPI bewegt sich am Montag kaum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
36,20 CHF -3,40 CHF -8,59%
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ams-OSRAM AG
21,00 EUR 2,80 EUR 15,38%
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ASMALLWORLD AG
0,60 CHF -0,02 CHF -3,23%
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BioVersys
26,50 CHF -1,10 CHF -3,99%
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Curatis AG
23,00 CHF -0,10 CHF -0,43%
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EvoNext Holdings AG
0,96 CHF -0,00 CHF -0,41%
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GAM AG
0,08 CHF 0,00 CHF 1,27%
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Groupe Minoteries SA
236,00 CHF -14,00 CHF -5,60%
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Highlight Event and Entertainment AG
6,30 CHF 0,50 CHF 8,62%
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Huber + Suhner AG
275,00 CHF 10,00 CHF 3,77%
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Landis+Gyr (Landis Gyr)
46,30 CHF 1,55 CHF 3,46%
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MindMaze Therapeutics
0,36 CHF -0,01 CHF -3,11%
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Orior AG
13,90 CHF 0,32 CHF 2,36%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
323,20 CHF 0,20 CHF 0,06%
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Indizes
SPI
18.549,7 PKT -24,8 PKT -0,13%
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Am Montag fällt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,18 Prozent auf 18.541,92 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,354 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,094 Prozent schwächer bei 18.557,14 Punkten, nach 18.574,54 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18.537,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18.622,31 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18.489,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wurde der SPI mit 18.684,41 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wurde der SPI auf 16.546,82 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19.309,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Zählern.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 8,71 Prozent auf 18,59 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8,62 Prozent auf 6,30 CHF), Huber + Suhner (+ 3,21 Prozent auf 273,50 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 3,02 Prozent auf 46,10 CHF) und Orior (+ 2,95 Prozent auf 13,98 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Adval Tech (-8,59 Prozent auf 36,20 CHF), Groupe Minoteries SA (-5,60 Prozent auf 236,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,05 Prozent auf 0,36 CHF), BioVersys (-3,99 Prozent auf 26,50 CHF) und ASMALLWORLD (-3,23 Prozent auf 0,60 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die ams-OSRAM-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.042.993 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 280,673 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
08:01ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
08.05.2026ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
09.04.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
13.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
10.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.05.2026ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
12.02.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
12.02.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.05.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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