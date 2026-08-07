Börse Zürich: SPI schlussendlich leichter

Index im Fokus

14.08.26 17:57 Uhr

Der SPI zeigte sich zum Handelsschluss mit negativem Vorzeichen.

Der SPI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,50 Prozent tiefer bei 20.310,57 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,506 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20.433,91 Zählern und damit 0,101 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20.413,39 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.446,54 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.256,31 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,18 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20.036,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, notierte der SPI bei 18.684,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der SPI mit 16.698,66 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit VZ (+ 7,74 Prozent auf 175,40 CHF), Feintool International (+ 7,73 Prozent auf 10,45 CHF), Leonteq (+ 7,42 Prozent auf 18,82 CHF), Komax (+ 6,93 Prozent auf 78,70 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,83 Prozent auf 35,20 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Idorsia (-5,96 Prozent auf 5,92 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5,36 Prozent auf 21,90 CHF), ASMALLWORLD (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,02 Prozent auf 12,42 CHF) und ams-OSRAM (-3,32 Prozent auf 18,93 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Idorsia-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2.189.825 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 313,774 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net