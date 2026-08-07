DAX 26.440 +0,5%ESt50 6.540 -0,1%MSCI World 5.034 +0,5%Top 10 Crypto 8,02 -2,8%Nas 26.682 -0,5%Bitcoin 54.521 -0,7%Euro 1,1567 +0,3%Öl 88,3 +1,4%Gold 4.382 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Fokus

Börse Zürich: SPI schlussendlich leichter

Börse Zürich: SPI schlussendlich leichter

Der SPI zeigte sich zum Handelsschluss mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
19.95 EUR -1.05 EUR -5.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ASMALLWORLD AG
0.57 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
37.55 EUR 3.50 EUR 10.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Curatis AG
19.60 EUR -0.80 EUR -3.92 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EvoNext Holdings AG
2.16 EUR -0.04 EUR -1.82 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Feintool International AG (N) (FIH)
10.10 EUR -0.10 EUR -0.98 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Idorsia AG
6.48 EUR -0.28 EUR -4.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Komax AG
78.60 EUR -0.10 EUR -0.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kuros (Kuros Biosciences)
24.06 EUR 0.70 EUR 3.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Leonteq AG
18.68 EUR 0.42 EUR 2.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
90.42 EUR 1.02 EUR 1.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
13.75 EUR 1.10 EUR 8.70 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
385.80 EUR -7.80 EUR -1.98 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
VZ Holding AG
172.00 EUR 1.00 EUR 0.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SPI
20,310.57 CHF -102.82 CHF -0.5 %
News | Analysen

Der SPI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,50 Prozent tiefer bei 20.310,57 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,506 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20.433,91 Zählern und damit 0,101 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20.413,39 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.446,54 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.256,31 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,18 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20.036,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, notierte der SPI bei 18.684,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der SPI mit 16.698,66 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit VZ (+ 7,74 Prozent auf 175,40 CHF), Feintool International (+ 7,73 Prozent auf 10,45 CHF), Leonteq (+ 7,42 Prozent auf 18,82 CHF), Komax (+ 6,93 Prozent auf 78,70 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,83 Prozent auf 35,20 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Idorsia (-5,96 Prozent auf 5,92 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5,36 Prozent auf 21,90 CHF), ASMALLWORLD (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,02 Prozent auf 12,42 CHF) und ams-OSRAM (-3,32 Prozent auf 18,93 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Idorsia-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2.189.825 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 313,774 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle ams-OSRAM Aktie News

Werbung

ams-OSRAM Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ams-OSRAM nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.