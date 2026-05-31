Börse Zürich: SPI verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge

SPI-Performance im Fokus

Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Montag bewegte sich der SPI via SIX letztendlich 1,67 Prozent tiefer bei 18.837,00 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,435 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 19.056,08 Zählern und damit 0,531 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (19.157,82 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 18.800,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19.074,19 Einheiten.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 18.551,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der SPI auf 19.255,70 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 16.850,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,26 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19.309,93 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 11,21 Prozent auf 0,65 CHF), Temenos (+ 7,11 Prozent auf 72,35 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 6,92 Prozent auf 55,60 CHF), BVZ (+ 5,00 Prozent auf 1.680,00 CHF) und Klingelnberg (+ 4,21 Prozent auf 11,15 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Kuros (Kuros Biosciences) (-9,56 Prozent auf 19,30 CHF), Varia US Properties (-8,91 Prozent auf 13,80 CHF), Cicor Technologies (-6,46 Prozent auf 147,80 CHF), Montana Aerospace (-6,36 Prozent auf 22,10 CHF) und BACHEM (-5,60 Prozent auf 72,55 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.790.302 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 293,581 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net