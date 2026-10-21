Börse Zürich: SPI verbucht zum Start Verluste

SPI-Entwicklung

21.10.26 09:27 Uhr

Heutiger Marktbericht zum SPI.

Am Mittwoch tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,15 Prozent leichter bei 20.368,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,542 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,026 Prozent auf 20.393,79 Punkte an der Kurstafel, nach 20.399,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 20.393,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20.368,18 Punkten verzeichnete.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 0,789 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 21.09.2026, den Stand von 19.760,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.095,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17.360,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Adecco SA (+ 6,91 Prozent auf 22,58 CHF), ams-OSRAM (+ 2,08 Prozent auf 18,65 CHF), VAT (+ 1,93 Prozent auf 612,20 CHF), BELIMO (+ 1,92 Prozent auf 769,00 CHF) und Sensirion (+ 1,80 Prozent auf 85,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-9,64 Prozent auf 4,50 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,85 Prozent auf 31,40 CHF), Ascom (-3,11 Prozent auf 5,61 CHF), Rieter (-3,06 Prozent auf 2,38 CHF) und lastminutecom (-3,05 Prozent auf 8,90 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 194.805 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 331,235 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net