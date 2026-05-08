Börse Zürich: SPI zeigt sich am Dienstagmittag fester

SIX-Handel im Blick

Der SPI zeigt sich heute wenig bewegt.

Am Dienstag bewegt sich der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,02 Prozent höher bei 18.579,21 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,351 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,905 Prozent schwächer bei 18.407,40 Punkten in den Handel, nach 18.575,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18.579,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18.407,40 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 18.489,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18.674,10 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.05.2025, den Wert von 16.721,01 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,85 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 19.309,93 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit SoftwareONE (+ 9,02 Prozent auf 7,86 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 7,79 Prozent auf 0,38 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,30 Prozent auf 0,97 CHF), Swatch (N) (+ 4,26 Prozent auf 41,60 CHF) und Mikron (+ 4,14 Prozent auf 16,35 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Adval Tech (-9,09 Prozent auf 36,00 CHF), Schlatter Industries (-7,45 Prozent auf 17,40 CHF), Edisun Power Europe (-5,43 Prozent auf 66,20 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,26 Prozent auf 0,09 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-3,22 Prozent auf 19,21 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI weist die Idorsia-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1.103.621 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 280,306 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net