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Index-Performance im Fokus

Börse Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester

Börse Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester

Der SPI macht am Mittwoch Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
18.90 EUR -0.55 EUR -2.83 %
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
32.70 EUR 0.10 EUR 0.31 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,367.00 EUR 43.00 EUR 3.25 %
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Bellevue AG
7.30 EUR 0.15 EUR 2.10 %
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COSMO Pharmaceuticals N.V.
63.50 EUR 4.30 EUR 7.26 %
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EvoNext Holdings AG
2.52 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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GAM AG
0.06 EUR 0.00 EUR -7.87 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.35 EUR 0.59 EUR 12.39 %
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INFICON HOLDING AG
187.20 EUR 1.40 EUR 0.75 %
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Logitech S.A.
82.82 EUR -1.10 EUR -1.31 %
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Meier Tobler
48.40 EUR 8.00 EUR 19.80 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
431.20 EUR -4.80 EUR -1.10 %
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UBS
44.45 EUR 0.93 EUR 2.14 %
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VAT
614.00 EUR 13.60 EUR 2.27 %
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Indizes
SPI
21,066.67 CHF 269.27 CHF 1.29 %
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Um 15:39 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 1,46 Prozent stärker bei 21.100,45 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,649 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,036 Prozent stärker bei 20.804,97 Punkten in den Mittwochshandel, nach 20.797,40 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20.749,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21.111,85 Punkten lag.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,78 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der SPI einen Wert von 19.397,24 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 20.339,58 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2025, einen Stand von 17.036,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,67 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 21.111,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Meier Tobler (+ 18,97 Prozent auf 45,15 CHF), Barry Callebaut (+ 7,33 Prozent auf 1.288,00 CHF), GAM (+ 6,56 Prozent auf 0,07 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 6,10 Prozent auf 60,90 CHF) und Logitech (+ 5,32 Prozent auf 80,42 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen INFICON (-4,04 Prozent auf 166,20 CHF), ams-OSRAM (-3,28 Prozent auf 17,39 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3,20 Prozent auf 4,84 CHF), VAT (-2,54 Prozent auf 553,60 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-2,52 Prozent auf 29,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.326.360 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 352,663 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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