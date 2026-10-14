Börse Zürich: SPI zum Handelsende freundlich

SPI-Entwicklung

14.10.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der SPI am dritten Tag der Woche letztendlich.

Am Mittwoch notierte der SPI via SIX zum Handelsende 1,17 Prozent stärker bei 19.956,67 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,452 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,080 Prozent fester bei 19.740,99 Punkten in den Handel, nach 19.725,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.981,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.740,99 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 1,81 Prozent. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 19.538,62 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 14.07.2026, den Stand von 20.036,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der SPI bei 17.147,46 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9,40 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20.636,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 7,57 Prozent auf 7,96 CHF), Idorsia (+ 5,06 Prozent auf 4,24 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,37 Prozent auf 0,15 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,10 Prozent auf 18,79 CHF) und INTERROLL (+ 4,03 Prozent auf 1.446,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-9,40 Prozent auf 0,02 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,70 Prozent auf 49,60 CHF), Molecular Partners (-4,64 Prozent auf 3,08 CHF), OC Oerlikon (-3,09 Prozent auf 5,64 CHF) und Adecco SA (-3,02 Prozent auf 21,18 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3.906.676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 315,382 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net