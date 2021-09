Börse zum Wochenausklang, Gold, Bitcoin, Bundestagswahl Spezial mit Stimmen zu Klima, Wirtschaft

Der DAX konnte ein leichtes Kursplus in dieser Woche erzielen, nachdem es zwischenzeitlich deutlich nach unten ging. Die Wochenspanne betrug knapp 700 Punkte und zeigte zunächst Nervosität an. Dich in Richtung Bundestagswahl ebbte die Volatilität wieder ab. Dabei wird ein unsicherer Wahlausgang im Vorfeld prognostiziert.

Wir wenden uns thematisch nach dem Wochenrückblick mit den Aktienmärkten, Bitcoin und Gold den Konstellationen für eine neue Regierung zu und gehen dabei vor allem auf das Thema Umweltschutz und Klimaziele ein. Unser Händler Veith hat dazu eine Vielzahl an Zitaten gesammelt und präsentiert zudem Aussagen, wie es mit dem Aktienmarkt im Herbst weitergehen kann.

Ohne diesmal konkrete Aktien vorzustellen, haben wir folgende Sprungmarken eingezogen:

00:00 - Intro 01:11 - Wochenrückblick Börse, DAX, Gold, Bitcoin 03:57 - Die Qual der Wahl 05:22 - Welche Konstellation könnte es nicht geben? 14:26 - Investitionen und Staatsverschuldung 16:44 - Themen aus dem Wahlkampf 21:15 - Aufgaben für die Zukunft 22:15 - Exkurs zum Klimawandel 27:15 - Wie geht es mit dem Aktienmarkt weiter?

