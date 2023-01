Börsen im Konsolidierungsmodus: Darum rechnet Jim Cramer schon bald wieder mit steigenden Kursen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Die Entwicklung an den Aktienmärkten hat in der letzten Zeit einer Achterbahnfahrt geglichen. Kaum haben die wichtigsten Indizes mehrere Tag in Folge Gewinne verzeichnet, melden sich die Bären direkt zurück und machen die Zuwächse wieder zunichte. Kein Grund zur Besorgnis für Starinvestor Jim Cramer. Seiner Einschätzung nach befindet sich der Markt in einer Konsolidierungsphase, die kurzfristig noch anhalten dürfte.