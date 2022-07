Börsenabverkauf ohne Ende? Darum sehen Experten in einem Segment einen Silberstreifen am Horizont

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Nicht nur Aktien- und Kryptoinvestments haben im bisherigen Jahresverlauf Federn lassen müssen. Auch bei den vermeintlich sicheren Investitionen in Anleihen kam es zu einem Einbruch. Investoren in diesem Bereich können sich in diesem Segment aber wieder sicherer fühlen, so Experten.