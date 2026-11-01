Bill Ackman erwartet fantastisches Börsenjahr 2027 und setzt auf die Meta-Aktie

Börsenausblick

01.11.26 03:57 Uhr

Kriege und hartnäckige Inflation halten die Börse im Zaum, sagt Bill Ackman, doch gerade darin sieht der Pershing-Chef die Chance auf ein starkes Jahr 2027.

• Das Szenario hängt von einem dauerhaften Ende der Kriege und einer Zinssenkung durch die US-Notenbank ab; politische Entscheidungen und die Zinsentwicklung im Dezember sind entscheidend für die Marktaussichten.

Bill Ackman erwartet 2027 ein fantastisches Jahr für Aktien

Meta und Netflix hält der Hedgefondsmanager für günstig bewertet

US-Notenbank hält Zinsen hoch und erschwert die erhoffte Wende

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Bill Ackman traut den Aktienmärkten im kommenden Jahr einen kräftigen Schub zu: Sobald der Krieg mit dem Iran und der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine beigelegt seien und die Inflation nachgebe, werde 2027 ein fantastisches Jahr für Aktien, sagte der Gründer und Chef von Pershing Square erst vor Kurzem in der CNBC-Sendung „Squawk on the Street“. Für Anleger heißt das: Den Takt für 2027 dürften weniger die Unternehmenszahlen vorgeben als Geopolitik und Geldpolitik, denn genau dort verortet Ackman die Bremsklötze des Marktes.

Kriege und Ölpreis als Deckel auf dem Markt

Die beiden Kriege hielten zusammen mit hoher Inflation und hohen Zinsen ein eigentlich boomendes Marktumfeld zurück, erklärte Ackman. Sei die Last des Krieges erst einmal weg, könnten die Energiepreise deutlich fallen, was der Inflation und den Märkten spürbar helfen würde. Tatsächlich belasten die teuren Ölpreise die Börsen schon das ganze Jahr, weil sie die Teuerung anheizen. Im September lagen die US-Verbraucherpreise um 3,7 Prozent über dem Vorjahresniveau und damit weit über dem Inflationsziel der Notenbank von 2 Prozent. Mehr als die Hälfte des Anstiegs im Preisindex für September ging allein auf Benzin zurück.

Ackmans Kette aus sinkender Inflation und fallenden Zinsen hat allerdings ein Glied, das sich bislang in die Gegenrichtung bewegt. Die US-Notenbank Fed hatte im September den Leitzins erstmals seit 2023 wieder um einen Viertelpunkt angehoben und ließ ihn am 28. Oktober in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent unverändert. Zwei Mitglieder des Offenmarktausschusses, Beth Hammack und Lisa Cook, stimmten sogar für eine sofortige weitere Anhebung. An den Terminmärkten gilt eine Zinserhöhung im Dezember seither als deutlich wahrscheinlicher als eine Pause. Auch die Diplomatie kommt nur mühsam voran: Wie Reuters vor Kurzem berichtete, hätten katarische Vermittler Teheran einen neuen Entwurf für ein Kriegsende übergeben, ein iranischer Vertreter signalisierte beim Atomprogramm jedoch keinerlei Spielraum.

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Meta-Aktie bleibt Kernposition

Wo Ackman sein Geld für die erhoffte Wende platziert, machte er im selben Gespräch deutlich. Meta Platforms sei extrem gut positioniert, den Einsatz von KI-Agenten in die Breite zu tragen, sagte er mit Blick auf den persönlichen KI-Assistenten Muse. Der Konzern habe bewiesen, dass KI sein Geschäft beschleunige, und bleibe eine stark unterbewertete Aktie, weshalb auch Pershing Square investiert sei. Die erste Marktreaktion auf die Quartalszahlen, die mit einem Minus von letztlich knapp sieben Prozent sehr negativ ausfiel, ließ ihn dabei kalt: Den ersten Handelstag nach Zahlen könne man heute nicht mehr als Maßstab nehmen, weil die Marktteilnehmer zu stark gehebelt und zu kurzfristig orientiert seien. Seine Meta-Position hatte Ackman im Februar offengelegt.

Die Zahlen zum dritten Quartal Metas liefern Argumente für beide Seiten. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden US-Dollar und übertraf die eigene Prognose von 61 bis 64 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis brach dagegen um 37 Prozent auf rund 13,0 Milliarden US-Dollar ein, vor allem wegen einer Sonderbelastung von 9,9 Milliarden US-Dollar für den Vergleich mit US-Generalstaatsanwälten im Streit um die psychische Gesundheit Jugendlicher. Für das vierte Quartal stellt der Konzern Erlöse von 73 bis 76 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die hohen Ausgaben für Rechenkapazitäten hält Ackman für notwendig und traut ihnen auf Sicht attraktive Renditen zu.

Die Analysten reagierten zügig: Nach der Quartalsvorlage aktualisierten sechs große Häuser ihre Kursziele, die Spanne reicht von 800 US-Dollar bei RBC Capital Markets bis 940 US-Dollar bei JPMorgan.

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Netflix, Fannie Mae und Freddie Mac im Visier

Positiv äußerte sich Ackman auch zu Netflix, obwohl der Streamingkonzern mit seinem Quartalsbericht vom 20. Oktober bei der Werbe- und Umsatzprognose enttäuscht hatte. Sorgen um die Inhaltebibliothek hält er angesichts des starken Managements und der hohen Nutzerbindung für übertrieben. Die Aktie werde zum 18-Fachen des Gewinns gehandelt, einer der niedrigsten Bewertungen ihrer Geschichte, während er auf absehbare Zeit ein Gewinnwachstum im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich erwartet. Netflix sei ein Versorger mit hohem Wachstum, so Ackman. Pershing Square war im zweiten Quartal 2026 wieder bei dem Streamingkonzern eingestiegen, vier Jahre nach dem verlustreichen Ausstieg im Jahr 2022.

Noch deutlich offensiver zeigte sich Ackman bei den US-Hypothekenfinanzierern Fannie Mae und Freddie Mac, an denen er mit großen Positionen beteiligt ist. Beide Aktien würden auf das 10-Fache steigen, sagte er und nannte sie die asymmetrischste Anlage, die er am Aktienmarkt kenne. Die beiden Institute hätten ihr Kapital vollständig wieder aufgebaut und verfügten heute über das Fünffache ihres historischen Kapitals, was der Markt aus seiner Sicht noch nicht richtig verstanden habe.

Woran die These hängt

Ackmans Szenario steht und fällt mit zwei Voraussetzungen, die Anleger nicht in der Hand haben: einem dauerhaften Ende der Kriege und einer Notenbank, die von Zinserhöhungen auf Zinssenkungen umschwenkt. Bleibt eines davon aus, fehlt der Rückenwind, auf den er für 2027 setzt. Bei Meta kommt ein unternehmensspezifisches Risiko hinzu: Im dritten Quartal überstiegen die Investitionen von 34,9 Milliarden US-Dollar den operativen Cashflow von 32,8 Milliarden US-Dollar, und für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Konzern nun mit Investitionen von 135 bis 145 Milliarden US-Dollar nach zuvor 130 bis 145 Milliarden US-Dollar. Ob sich diese Summen in Gewinnen auszahlen, muss Meta erst noch belegen.

Bei Fannie Mae und Freddie Mac liegt das Risiko woanders: Beide stehen seit 2008 unter staatlicher Zwangsverwaltung, ihre Kursentwicklung hängt deshalb maßgeblich an politischen Entscheidungen in Washington und nicht allein an der Kapitalausstattung.

Der nächste belastbare Datenpunkt für Ackmans These ist die Zinsentscheidung der Fed im Dezember: Erst wenn die Notenbank von weiteren Anhebungen absieht, rückt das Zinsszenario für 2027 in Reichweite.

Martina Köhler, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.