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Deutsche Börse-Aktie nach Kaufempfehlung der Bank of America begehrt

17.04.26 10:29 Uhr
Deutsche Börse-Aktie gefragt nach Kaufempfehlung der Bank of America | finanzen.net

Die Rally der Aktien der Deutschen Börse wird am Freitag weiter befeuert von einem Analystenkommentar.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
266,10 EUR 8,90 EUR 3,46%
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Mit einem Anstieg auf bis zu 266,60 Euro erreichten die Titel des Börsenbetreibers Deutsche Börse nach einer Kaufempfehlung der Bank of America ihr höchstes Niveau seit neun Monaten. Letztmals hatten sie Mitte Juli darüber gestanden.

Zuletzt war das Plus am Freitag via XETRA 2,5 Prozent groß bei 265,90 Euro. Im Rahmen einer Rally, die Anfang Februar begann, haben die Aktien nun schon ein Drittel an Wert gewonnen. 2026 zählen sie mit einem Jahresplus von insgesamt fast einem Fünftel zu den besten Indexwerten im DAX.

Der Bank-of-Amercia-Experte Hubert Lam begründete seine Kaufempfehlung mit der starken Marktstellung. Mit einem Kursziel von 300 Euro traut er den Papieren einen weiteren Anstieg auf Rekordniveau zu, denn die bisherige Bestmarke hatte im Mai 2025 bei 294,30 Euro gelegen.

Das Unternehmen sei optimal positioniert für anziehende Handelsvolumina und einen höheren Nettozinsertrag (NII), argumentierte Lam. Ein im ersten Quartal hohes Volumenwachstum im Handel mit Aktien, Anleihen und Rohstoffen könne aufgrund der Energiekrise anhalten. Auch die Übernahme von Allfunds sollte zu einem stärkeren Umsatzwachstum beitragen, sofern sie genehmigt werde.

/tih/niw/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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