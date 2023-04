Börsenboom 2023 - oder kommt das dicke Ende?

Daniel Saurenz gibt Einblicke in das Marktgeschehen und die großen Trends. Ob Zinsen, mögliche Rezession oder Trends - was ist in diesem Jahr noch zu erwarten?

Erfahren Sie in 30 Minuten, welche Werte mit Schwung in das neue Jahr gestartet sind, was dabei noch zu erwarten ist und worauf sich Daniel Saurenz bei der Auswahl von Aktien im Portfolio fokussiert.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch das zweite Börsenquartal in diesem Jahr!