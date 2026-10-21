thyssenkrupp-Aktie höher: Erstnotierung der Werkstoffsparte TK Accelis Ende Oktober
thyssenkrupp will seine Werkstoffsparte TK Accelis in der kommenden Woche an die Börse bringen.
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Die erste Notierung von TK Accelis im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 28. Oktober 2026 vorgesehen, wie thyssenkrupp am Mittwoch mitteilte. Der Schritt an sich ist schon länger geplant und gehört zur Neuaufstellung des Stahl- und Industriekonzerns.
"Als eigenständiges Unternehmen kann TK Accelis schneller investieren, Marktchancen entschlossener verfolgen und seine Wachstumsstrategie aus eigener Kraft umsetzen", hatte thyssenkrupp-Chef Miguel López im Sommer betont.
Wie bekannt, erhalten die thyssenkrupp-Aktionäre für jeweils 20 Aktien einen Anteilschein an TK Accelis. Die Thyssenkrupp AG bleibt über eine neue Holding-Gesellschaft Mehrheitsgesellschafterin mit einem Anteil von 51 Prozent.
Die thyssenkrupp-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,55 Prozent höher bei 14,085 Euro.
/mis/he
ESSEN (dpa-AFX)
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Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com, thyssenkrupp AG