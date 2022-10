Acelleron-Aktie frisch an der Börse nach Abspaltung von ABB

Die Aktien von Accelleron Industries AG seien unter dem Tickersymbol "ACLN" nun zum Handel an der SIX Swiss Exchange in Zürich zugelassen, teilte ABB mit. Der erste Handelstag ist am Montag, 3. Oktober. Die ABB-Aktionäre hatten auf der am 7. September 2022 abgehaltenen Hauptversammlung die Genehmigung zur Abspaltung erteilt. ABB hat ihren Aktionären anteilig für je 20 gehaltene Aktien von ABB Ltd eine Accelleron-Aktie als Sachdividende ausgeschüttet.

Der Spin-off ist laut ABB Teil der Portfoliomanagement-Strategie, sich auf zunehmende globale Megatrends in der Elektrifizierung und Automatisierung zu konzentrieren. Gleichzeitig erhält Accelleron die Möglichkeit, als eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen zu wachsen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: ABB