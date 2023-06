thyssenkrupp-Aktie stabil: thyssenkrupp bringt IPO von Nucera auf den Weg

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 7,17 EUR

Nucera strebe an die Frankfurter Börse, teilte Nucera am Montag mit. Die Emission soll dem Unternehmen 500 bis 600 Millionen Euro frisches Kapital bringen, die für den Ausbau des Geschäfts genutzt werden sollen. Die Platzierung solle bis zur Sommerpause erfolgen. thyssenkrupp will den Angaben zufolge langfristig die Mehrheit an seiner Tochter halten. Der bisherige Minderheitsaktionär Industrie De Nora wolle seine langjährige Partnerschaft mit dem Unternehmen fortführen.

Bei dem Börsengang will thyssenkrupp Nucera nach eigenen Angaben vor allem neu ausgegebene Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung anbieten. Die Gesamtzahl der angebotenen Aktien und weitere Bedingungen würden noch festgelegt. Den Erlös aus der Kapitalerhöhung will thyssenkrupp Nucera zum Ausbau des Geschäfts mit der alkalischen Wasserelektrolyse verwenden. thyssenkrupp hatte für Nucera bereits im vergangenen Jahr einen Börsengang ins Auge gefasst, wegen der volatilen Marktbedingungen dann aber zunächst davon Abstand genommen.

"Wir wollen thyssenkrupp Nucera als globalen Elektrolysetechnologieführer für grünen Wasserstoff noch sichtbarer machen", sagte der neue thyssenkrupp-Chef Miguel Ángel López Borreg. "Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung kommt thyssenkrupp Nucera direkt zugute. Als thyssenkrupp AG werden wir ein langfristiger Aktionär von thyssenkrupp nucera bleiben und die Wachstumsstrategie begleiten." Nucera entwickelt Anlagen, mit denen grüner Wasserstoff produziert wird, der wiederum eine Schlüsselrolle bei der Energiewende spielt.

