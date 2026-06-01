Börsengang von SpaceX: Termin, Kurs und was Händler 2026 über SPCX wissen müssen

SpaceX ist seinem Ziel, ein börsennotiertes Unternehmen zu werden, einen Schritt näher gekommen, nachdem es den Start seiner IPO-Roadshow im Juni 2026 angekündigt hat. Das Unternehmen hat beantragt, seine Stammaktien der Klasse A unter dem Tickersymbol SPCX an der Nasdaq zu notieren, wobei der erwartete Ausgabepreis bei 135 US-Dollar pro Aktie liegt.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch