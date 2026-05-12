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Börsengang voraus

NVIDIA-Herausforderer Cerebras-Aktie steht in den Startlöchern: Chance oder Risiko für Investoren?

13.05.26 03:15 Uhr
Milliarden-IPO im KI-Rausch an der NASDAQ: Wie heiß ist die Cerebras-Aktie wirklich? | finanzen.net

Der KI-Chiphersteller Cerebras steht kurz vor seinem Börsengang an der NASDAQ. Trotz hoher Wachstumsraten und starker Nachfrage bleiben Bewertung und Geschäftsmodell mit Risiken behaftet.

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• IPO offenbar massiv überzeichnet
• Hohe Wachstumsdynamik im KI-Markt
• Bewertung und Kundenabhängigkeit bleiben Risiken

Die Welt der künstlichen Intelligenz blickt gespannt auf eines der bedeutendsten Börsendebüts der letzten Jahre. Mit dem Börsengang des KI-Konzerns Cerebras Systems, der im April das Registrierungsformular für den geplanten Börsengang bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hatte, rückt ein Unternehmen ins Rampenlicht, das die Dominanz etablierter Chip-Giganten herausfordern will. Cerebras unterscheidet sich fundamental von klassischen Chip-Entwicklern: Mit der "Wafer-Scale Engine" produziert das Unternehmen den größten Prozessor der Welt. Während Konkurrenten wie NVIDIA auf Verbünde aus vielen kleinen Grafikprozessoren setzen, bündelt Cerebras die Rechenkraft auf einem einzigen massiven Chip von der Größe eines Esstellers. Diese technologische Architektur soll insbesondere bei der Ausführung komplexer Sprachmodelle deutliche Geschwindigkeitsvorteile bieten - ein Umstand, der das Unternehmen für Investoren zugleich hochinteressant und spekulativ macht.

Preisfestsetzung am heutigen Mittwoch und Handelsstart

Der heutige Mittwoch markiert den entscheidenden Meilenstein: Im Laufe des Tages wird die endgültige Preisfestsetzung der Aktien erwartet, bevor die Papiere am Donnerstag, den 14. Mai 2026, erstmals an der NASDAQ unter dem Tickersymbol "CBRS" gehandelt werden.

Das Momentum spricht derzeit für eine erhebliche Chance: Die Preisspanne wurde aufgrund der hohen Nachfrage bereits angehoben. Aktuellen Berichten von Reuters und CNBC zufolge plant das Unternehmen, rund 30 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 150 und 160 US-Dollar auszugeben. Dies würde Cerebras frisches Kapital von bis zu 4,8 Milliarden US-Dollar einbringen und die Gesamtbewertung auf fast 49 Milliarden US-Dollar steigern.

Laut Insiderberichten ist das Angebot bereits mehr als 20-fach überzeichnet, was das starke Marktinteresse unterstreicht. Neben dem Partner G42 aus den Vereinigten Arabischen Emiraten konnte Cerebras zuletzt prestigeträchtige Kooperationen mit Branchengrößen wie OpenAI und Amazon Web Services verkünden, was die Marktposition zusätzlich stärkt.

Experten bewerten IPO uneinheitlich

Die Einschätzungen der Experten zum Börsengang von Cerebras spiegeln eine Mischung aus technologischer Bewunderung und marktwirtschaftlicher Vorsicht wider. David Milstead, leitender Redakteur beim Kiplinger Personal Finance Magazin, warnt Privatanleger davor, sich von der aktuellen Euphorie blind mitreißen zu lassen. Er konstatiert: "In diesem Schaum und Raserei vermischen sich Chancen mit Gefahren". Laut Milstead sei die sicherste Strategie oft, einige Monate abzuwarten, bis sich der Kurs nach den ersten ein oder zwei Quartalsberichten stabilisiert hat.

Auf der anderen Seite betonen Marktanalysten wie jene von Douglas Research, dass die fundamentale Bewertung von Cerebras stark von der Skalierbarkeit ihrer einzigartigen Architektur abhängt. Sie weisen darauf hin, dass die technologische Überlegenheit der "Wafer-Scale Engine" zwar unbestritten ist, die Bewertung des Unternehmens jedoch enorme Erwartungen an das zukünftige Wachstum stellt. Ein zentraler Punkt in der Analyse von Douglas Research ist dabei der Basis-Fall von 192 US-Dollar pro Aktie - wobei dies stark wachsende Umsätze voraussetzt (1,1 Milliarden USD in 2026, +118 Prozent YoY; 2,3 Milliarden US-Dollar in 2027, +108 Prozent YoY).
Insgesamt raten Experten dazu, nur Kapital zu investieren, dessen Verlust man verschmerzen kann, da IPOs im KI-Sektor traditionell eine hohe Volatilität aufweisen.

Einsteigen oder Abwarten? Explosives Wachstum vs. Konzentrationsrisiko

Für Privatanleger bleibt der Einstieg eine Gratwanderung zwischen spektakulären Wachstumsaussichten und handfesten Risiken. Auf der Chancenseite stehen beeindruckende Finanzdaten: Im Jahr 2025 konnte Cerebras seinen Umsatz auf über 500 Millionen US-Dollar steigern und dabei überraschend schnell die Gewinnzone erreichen. Dennoch darf das Risiko einer hohen Kundenkonzentration nicht unterschätzt werden; ein Großteil der Umsätze hängt weiterhin von wenigen strategischen Partnern ab. Zudem erfordert der Wettbewerb mit Halbleitergiganten wie NVIDIA kontinuierlich hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung, um den technologischen Vorsprung zu halten. Ein weiteres Detail für strategische Investoren: Die Aktienstruktur ist so gewählt, dass die Gründer über spezielle Aktiengattungen die Kontrolle behalten, wodurch die Mitspracherechte neuer Aktionäre eingeschränkt sind. Wer beim NASDAQ-Debüt einsteigt, setzt somit auf die Wette, dass Cerebras die Effizienz von KI-Rechenzentren nachhaltig revolutionieren und sich gegen die Marktmacht der etablierten Konkurrenz behaupten kann.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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